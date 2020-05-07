Poco F2 Pro: предполагаемая дата анонса и цена

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Есть вероятность, что уже достаточно скоро состоится премьера Poco F2 Pro. По сети бродят слухи, что смартфон могут анонсировать 12 мая. В пользу того, что релиз приближается, говорят тизеры, которые компания начала публиковать на своей официальной странице в Twitter. Конкретики в них мало и все ограничивается обещанием, что «Poco идет».

При этом нет даже упоминания о том, какую же модель компания готовится представить в скором времени. Тем временем инсайдеры продолжают строить прогнозы о стоимости новинки. Последнее предсказание звучит оптимистичнее того, что было сделано ранее.

Так, ресурс 91mobiles заявил о том, что за Poco F2 Pro с 128 Гб флеш-памяти должны просить 570 евро и доступен он будет в четырех цветах: белом, сером, сиреневом и синем. Напомним, что ранее техно-шпионы говорили о том, что ценник на новинку должен составить от 649 евро.

Есть все основания полагать, что Poco F2 Pro станет клоном Redmi K30 Pro, но без поддержки 5G. Смартфон должен предложить AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, батарейку на 4700 мАч, процессор Snapdragon 865, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.0, основную камеру с четырьмя датчиками, где главный на 64 Мп, а также операционную систему Android 10 с фирменным интерфейсом Poco.

Источник: 91mobiles