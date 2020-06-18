Poco F2 Pro, Realme X50 Pro и AMAZFIT Pace временно предлагают со скидками

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Любой покупатель стремится увеличить получаемую выгоду от покупки вне зависимости от того о какой сумме идет речь. Поэтому большинству ищут скидки и акции, которые позволят заплатить за нужный товар меньше. Для многих приобрести что-то по скидке — это рациональное решение и выгодное вложение собственных средств.

Сегодня благодаря Telegram-каналу Andro price не нужно совершать много лишних телодвижений и тратить время на поиск скидок и акций. Вам остается только следить за теми предложениями, которые находят для вас на просторах интернет-магазинов. Мы рассказываем о тех товарах, которые сбросили в цене, вам остается только сделать выбор, стоит ли покупка того или нет. Сегодня в поле зрения попали скидки на два смартфона с флагманским чипом Snapdragon 865 и смарт-часы от достаточно уже известной компании Huami.

Смарт-часы AMAZFIT Pace

Характеристики: 1.34", Bluetooth 4.0, 280 мАч, IP67, 4 Гб ПЗУ, 512 МБ ОЗУ

Предложение для Украины

Цена: $53,99 - https://lite.bz/VCg6Iv

Купон магазина $2.0 + спецкупоны $6.0 + промокод "get6"

POCO F2 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4700 мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб

Цена RU: $420,59

Купон магазина $5.0 + промокод "1500ZHARA"

Цена UA: $432,68

Купон магазина $5.0 + промокод "get15"

https://lite.al/xXhWW

Realme X50 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.44" 90Hz AMOLED, Android 10.0, 4200 мАч, NFC, 6/128 Гб

Цена RU: $408,58

Купон магазина $4.0 + промокод "1500ZHARA"

Цена UA: $420,67

Купон магазина $4.0 + промокод "get15"

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