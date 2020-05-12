Poco F2 Pro уже можно купить и скидка на Realme 6

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Сегодня акционный пакет включает три устройства, где наибольший интерес представляет только анонсированный Poco F2 Pro и добротный бюджетник Realme 6. Смартфон Poco F2 Pro — клон Redmi K30 Pro, который вышел под маркой суббренда Poco. Это аппарат на базе флагманского чипа Snapdragon 865, с AMOLED‑дисплеем, аккумулятором емкостью 4700 мАч и четверной камерой, способной снимать видео в формате 8К.

Realme 6 обладает 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Helio G90T и аккумуляторной батареей емкостью 4300 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Основная камера четверная с главным датчиком на 64 Мп и есть фронталка на 16 Мп.

Смартфон Realme 6

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Термопот Xiaomi JMEY

Характеристики: модель JMEY M1, 1600W, три режима нагрева: 45°C/75°C/100°C, цвет белый

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Цена: $49,23 - https://ali.ski/kqPj-H

Смартфон POCO F2 Pro 5G, 6/128 Гб

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