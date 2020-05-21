Poco M2 Pro должны скоро представить. Очередной клон и разочарование?

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В начале года пришло сообщение, что Poco отдельный бренд. Уже случилась премьера двух смартфонов Poco X2 и Poco F2 Pro, которые стали лишь клонами Redmi K30 и Redmi K30 Pro с другими именами. И теперь компания готовится представить Poco M2 Pro, который также может быть переименованной версией одного из смартфонов Redmi.

В пользу скорого дебюта этой модели говорит ее сертификация в организациях Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Это позволило узнать, что Poco M2 Pro получит поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Но самое интересное то, что идентификатор этой модели (Declaration ID) полностью совпадает с тем, что получил Redmi Note 9 Pro. Исходный код новинки также идентичен исходному коду смартфона Redmi.

В пользу того, что новинка станет клоном Redmi Note 9 Pro говорят и инсайдеры. В числе характеристик они упоминают 6,67-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 720G, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Говорят о наличии аккумулятора емкостью 5020 мАч, 16 Мп модуля для селфи и четверной тыльной камеры с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

И они полностью совпадают с теми, что предложил индийский вариант Redmi Note 9 Pro. Учитывая ориентированность Poco на Индию, выглядит странным выводить на рынок этой страны две модели с разными именами, но одинаковыми характеристиками. Нам остается только наблюдать за тем, что в очередной раз придумали в Poco. Есть вероятность того, что инсайдеры ошибаются и Poco M2 Pro будет иным.

Источник: gsmarena