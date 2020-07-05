Poco M2 Pro почти полная копия Redmi Note 9 Pro. Но отличия имеются

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Вскоре Poco должна показать свою третью модель в этом году Poco M2 Pro и четвертую за небольшую историю бренда. И если первенец Pocophone F1 был оригинальным смартфоном, то второй и третий аппарат компании стали попросту клонами моделей Redmi. Аналогичный финт провернут и в случае с Poco M2 Pro, но все же отличия от прародителя будут.

Отличия

Известный поставщик утечек Судханшу Амборхе заявил о том, что по большинству характеристик новинка будет повторять Redmi Note 9 Pro для рынка Индии. В числе отличий Poco M2 Pro он назвал 33-ваттную зарядку вместо 18 Вт у «девятки». Обещает источник новую расцветку и смартфон получит версию с 6/64 Гб, за которую должны запросить от $200 до $215. Для сравнения $215 производитель запросил за Redmi Note 9 Pro в Индии с 6/128 Гб памяти.

Есть также предсказания, что в качестве главного в основной камере будет выступать Sony IMX586 на 48-мегапикселей, тогда как индийский Redmi Note 9 Pro предлагает Samsung ISOCELL Bright GM2.

Прочие характеристики

От Poco M2 Pro стоит ждать 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 720G, аккумуляторную батарею емкостью 5020 мАч, селфи-модуль на 16-мегапикселей и в основной камере помимо 48 Мп датчика установят модули на 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Источник: twitter

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