Poco X2 (Pocophone F2?) замечен в базе данных бенчмарка Geekbench

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Если все сложится как и предсказывается, то Xiaomi взяла курс на анонс Pocophone F2. И вроде бы не было сомнений, что на глобальном рынке новинка появится с таким названием, а в Индии ее будут продавать как Poco F2. Но, возможно, у компании свое видение в части нейминга аппарата.

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 были найдены результаты теста смартфона с именем Poco X2. Синтетический тест смог установить, что базируется аппарат на 8-ядерном процессоре от Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, обладает 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10. В одноядерном забеге смартфон набрал 547 баллов, а в многоядерном — 1767.

Возможно, бенчмарк ошибся с идентификацией имени устройства. Не стоит забывать, что не так давно Xiaomi подала заявку на регистрацию торговой марки Poco F2. А это явное указание на то, что готовится к выходу гаджет с именем Poco F2.

Обратим внимание и на то, что результаты, продемонстрированные Poco X2 очень близки к тем, что показывает в этом же тесте Redmi K30: 542 в однопоточном испытании и 1685 в многопоточном. Напомним, что эта модель построена на базе Snapdragon 730G, а 5G-версия на Snapdragon 765G. Возможно, сходство по уровню производительности лишь результат плохой оптимизации новинки. Или же Poco X2 довольствуется чипом из 700 серии Qualcomm.

Источник: nashvillechatterclass.com