Pocophone F2 (Poco F2) уже скоро дебютирует?

562

В начале нынешнего года неожиданно прозвучало объявление, что суббренд Poco обрел независимость от «родителя» Xiaomi. Скорее всего, такой шаг был предпринят в попытке навязать жесткую конкуренцию Realme в Индии. В рамках новой стратегии в феврале дебютировал Pocophone X2, который стал одним из разочарований нынешнего года.

Новинка не стала оригинальным смартфоном. Тут поступили просто и банально: взяли Redmi K30 4G и сменили логотип на Poco. На данный момент нет информации, насколько активно Poco X2 покупают в Индии. Скорее всего, спрос на смартфон есть, но рекорды продаж он не ставит.

Тем временем компания готовится к анонсу Pocophone F2 (Poco F2). До недавнего времени производитель предпочитал никак не комментировать возможность выхода этой модели. Но вчера на официальной странице компании в Twitter появился пост, в котором упоминается смартфон Poco F2.

Правда, никаких подробностей о нем или дате его релиза, не приводится. Poco лишь призвал пользователей регулярно мыть руки, как действенный метод избежать инфицирования коронавирусом. Но, похоже, что промо-кампания по продвижению новинки на рынке стартовала и релиз не за горами.

Ожидается, что Pocophone F2 станет преемником Pocophone F1 в части позиционирования, как самого дешевого аппарата с топовой платформой от Qualcomm. Ждем, что в основе устройства будет лежать Snapdragon 865. Но есть серьезные сомнения, что цена на смартфон будет низкой из-за высокой стоимости чипа и политики Qualcomm устанавливать его в смартфонах с ценником не ниже $430.