Подборка лучших цен: Xiaomi Redmi Note 8 Pro, наушники Baseus S06 и повербанк Redmi 20000 мАч

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Так, есть возможность по адекватной цене прикупить глобальную версию Xiaomi Redmi Note 8 Pro. За версию с 6/64 Гб памяти просят $184,62, а вариант с удвоенным объемом флеш-накопителя обойдется в $200,62. Есть еще возможность сэкономить $2 на покупке, если воспользоваться промокодом от продавца «СМ600».









Напомним, что это смартфон на базе чипа Helio G90T, с большим 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4500 мАч и многомодульной основной камерой, где в качестве главного установлен датчик на 64 Мп.





Всего $12,77, и вы можете приобрести Bluetooth-наушники Baseus S06. Это вакуумная и бюджетная гарнитура. Качество звука находится на одном уровне с прочими наушниками среднего ценового сегмента. Внутри стоит батарейка на 100 мАч, емкости которой хватит на 8 часов воспроизведения музыки.





В наши дни внешний аккумулятор уже давно не роскошь, а вполне полезная и нужная вещь. Если вы хотите забыть о розетке на длительный срок и не хотите остаться без средства связи в самый неподходящий момент, самое время прикупить портативную батарейку.





Один из лучших выборов — Xiaomi Redmi емкостью 20000 мАч. Данное предложение актуально для пользователей Украины и ценник на PowerBank составит 589 грн. если воспользоваться промокодом "SRKB-SALE-G1FT-3950".

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