Подоспели изображения Samsung Galaxy A21

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В прошлом году у Samsung не было сильных моделей в среднем сегменте, которые бы предлагали оптимальное соотношение цена/характеристики. Все изменилось в 2019 году, когда на рынке появляется обновленная линейка Galaxy A, которую производитель наполнил несколькими удачными устройствами.





Модель Galaxy A20 считается начальной в новой серии и теперь она готовится обрести преемника Galaxy A21. Сегодня ресурс Slashleaks опубликовал изображения этого смартфона.





Рендеры указывают на то, что он получит экран с каплевидной выемкой под селфи-объектив и на тыльной стороне установят три вертикальных датчика в верхнем левом углу. Здесь же на «спинке» расположился и сканер отпечатков пальцев.





Привычно видеть на правой боковой стороне клавишу регулировки громкости и кнопку включения. Порт USB Type-C и традиционный 3,5 мм разъем для наушников отправили на нижнюю грань смартфона.





На данный момент нет информации, какими характеристиками наделит Samsung Galaxy A21 производитель. Можно лишь строить предположения, что здесь установят Super AMOLED-экран, фирменный чип Exynos, предложат минимум 3 Гб оперативной памяти и от 32 Гб постоянной, а емкость аккумулятора будет не менее 4000 мАч.





Источник: frandroid.com



