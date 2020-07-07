Подоспели «живые» фото Samsung Galaxy Note 20

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На прошлой неделе случилось неожиданное — на сайте российского представительства Samsung появилось изображение еще не анонсированного Galaxy Note 20. Выглядит смартфон в новом бронзовом цвете эффектно, хотя в реальности все может быть не так впечатляюще. Следом за рендером подлетели и снимки, на которых, как утверждает источник, запечатлен Galaxy Note 20 Ultra.

Что показали

Во многом новинка будет повторять Galaxy Note 10, но без отличий все же обошлось. Рамки по периметру дисплея стали тоньше, и автор утечки утверждает, что отсек для стилуса теперь расположился слева на нижней грани. Похоже, что сомнений в достоверности этих снимков нет и у известного инсайдера Ice Universe. Он сравнил отверстие под фронталку Galaxy Note 20 Ultra с тем, что предложил Galaxy Note 10+, отметив, что «дырка» стала меньше.

Предполагаемые характеристики

Напомним, что премьера семейства Galaxy Note 20 может пройти 5 августа, а продажи стартуют уже в 20 числах этого же месяца. Смартфонам приписывают чипы Snapdragon 865+ и Exynos 992, ультразвуковой сканер нового поколения, быструю и беспроводные зарядки. В случае с Galaxy Note 20 Ultra основная камера будет тройной и один из датчиков тут перископический. Размер цифрового зума будет на уровне 50-крат и ценник на этот флагман может быть в районе $1300.

Источник: myfixguide