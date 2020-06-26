Подробности о Realme C11: бюджетный сегмент выносливых смартфонов

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Сегодня «китайцам» приходится драться за покупателя уже не столько с признанными грандами, сколько друг с другом. В ожесточенной схватке сошлись Realme и Redmi. Если вы и вправду авантюрист, ставите перед собой цель купить дешевый, но пригодный к использованию смартфон с неплохим набором характеристик, то, возможно, в перечень моделей на выбор включите Realme C11, который должен конкурировать с Redmi 9A.

Фишка — новый чип

Анонс этой модели ждем 30 июня, но ритейлеры из Индонезии проявили излишнюю расторопность и выложили ее характеристики. Удалось узнать, что Realme C11 получит большой 6,5-дюймовый дисплей с каплей-вырезом под фронталку. В основу смартфона ляжет процессор Helio G35, и тот чип еще не представлен официально. Анонс смартфона совпадет с премьерой однокристальной системы и тогда мы сможем больше узнать о ее возможностях.

Долгожитель

Realme C11 удостоится аккумулятора емкостью 5000 мАч, операционной системы Android 10, сдвоенной основной камеры на 13 Мп + 2 Мп с поддержкой режима Super Nightscape, а также получит лоток для двух симок и независимый слот для карт microSD. Сканер отпечатков пальцев гаджету не достался, а за идентификацию пользователя будет отвечать распознавание по лицу Face Unlock. Смартфон предложит 2/3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной.

Что касается ценника, то тут подробности не приводятся. Ждем предстоящий вторник, когда появится ясность со стоимостью Realme C11.

Источник: playfuldroid