Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор

934

Redmi K30 Pro — новый флагман «дочки» Xiaomi. До анонса новинки остаются считанные дни и с каждым днем все меньше остается белых пятен в ее характеристиках. Компания делает все, чтобы внимание к смартфону не ослабевало и держит высокий градус интереса.





Очередные пресс-рендеры подтверждают, что Redmi K30 Pro получит выдвижную селфи-камеру и круглый блок основной камеры на задней панели. Надпись в центре тыльного блока не оставляет сомнений, что разрешение главного модуля составило 64-мегапикселя. Подъем выезжающего блока с фронталкой будет сопровождаться цветовым эффектом и на выбор 5 цветов подсветки. Еще одним новшеством станет расширение цветовой палитры корпусов за счет появления фиолетового оттенка.





Вновь мы слышим от топ-менеджера компании заверения, что они подготовили достаточное количество смартфонов для первой волны продаж. Глава Redmi Лю Вейбинг заявляет, что конвейер по сборке Redmi K30 Pro работает на полную мощность.





Но есть и одна новость, которая может разочаровать поклонников компании. Так, с оглядкой на характеристики Redmi K30 мало кто сомневался, что и Pro-версия получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Но инсайдеры уверяют, что в новинке все будет по классике: 60-герцовый экран. В качестве компромисса сказано, что частоту отклика сенсорного слоя увеличили до 180 Гц.









Со своей стороны, компания подтвердила, что Redmi K30 Pro предложит AMOLED-панель с поддержкой HDR10+, контрастность составит 5000000:1 и максимальный уровень яркости составит 1200 нит.

Источники: mydrivers, mydrivers







