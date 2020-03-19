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Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор

19.03.2020 934 1

Redmi K30 Pro — новый флагман «дочки» Xiaomi. До анонса новинки остаются считанные дни и с каждым днем все меньше остается белых пятен в ее характеристиках. Компания делает все, чтобы внимание к смартфону не ослабевало и держит высокий градус интереса.

 

Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор – фото 1


Очередные пресс-рендеры подтверждают, что Redmi K30 Pro получит выдвижную селфи-камеру и круглый блок основной камеры на задней панели. Надпись в центре тыльного блока не оставляет сомнений, что разрешение главного модуля составило 64-мегапикселя. Подъем выезжающего блока с фронталкой будет сопровождаться цветовым эффектом и на выбор 5 цветов подсветки. Еще одним новшеством станет расширение цветовой палитры корпусов за счет появления фиолетового оттенка.

 

Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор – фото 2


Вновь мы слышим от топ-менеджера компании заверения, что они подготовили достаточное количество смартфонов для первой волны продаж. Глава Redmi Лю Вейбинг заявляет, что конвейер по сборке Redmi K30 Pro работает на полную мощность.

 

Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор – фото 3


Но есть и одна новость, которая может разочаровать поклонников компании. Так, с оглядкой на характеристики Redmi K30 мало кто сомневался, что и Pro-версия получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Но инсайдеры уверяют, что в новинке все будет по классике: 60-герцовый экран. В качестве компромисса сказано, что частоту отклика сенсорного слоя увеличили до 180 Гц.

 

Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор – фото 4


Со своей стороны, компания подтвердила, что Redmi K30 Pro предложит AMOLED-панель с поддержкой HDR10+, контрастность составит 5000000:1 и максимальный уровень яркости составит 1200 нит.

 

Источники: mydrivers, mydrivers



Redmi K30 Pro Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Klaks
У тебя амолед? Я скажу тебе нет! Мерцающее дерьмо!
19.03.2020 12:52
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Подробности о Redmi K30 Pro: новый цвет, AMOLED-экран и быстрый сенсор