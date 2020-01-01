Подробности о Samsung Galaxy M21

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В 2019 году Samsung взялась за ум и перестала впаривать пользователям откровенный хлам задорого. Подтверждением этого стала линейка Galaxy M, где, пожалуй, одной из оптимальных моделей стал Galaxy M20. Это далеко не эталонный по характеристикам аппарат, но он предложил нетипичный для бюджетников Samsung хороший баланс функциональных возможностей за минимальную цену.

Смартфон неплохо продавался, поэтому неудивительно, что он получит свое продолжение в лице Galaxy M21. А еще в М-серии появятся модели Galaxy M11 и Galaxy M31.

Пришло сообщение, что среди заметных новшеств в Galaxy M21 станет наращивание объема постоянной памяти. Речь идет о выпуске модификаций с 64 Гб и 128 Гб памяти, тогда как предшественник обладал 32/64 Гб.

Есть предпосылки, что смартфон может получить чипсет Exynos 9610 или Exynos 9611, тройную основную камеру и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0. А еще стоит ждать емкую батарейку, ведь у предшественника она была на 5000 мАч.

Когда может дебютировать Samsung Galaxy M21, не сообщается. Но учитывая то, что Galaxy M20 вышел в январе прошлого года, можно предположить, что и преемник появится в первом месяце наступившего года.

Источник: sammobile

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