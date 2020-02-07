Подробности о выносливом Moto G8 Power

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Современные смартфоны Motorola плохо приживаются на рынке, а эксперимент с возрождением раскладушки Razr и вовсе грозит обернуться фиаском для компании. История с нынешними продуктами Motorola получается грустная, но уходить с рынка производитель не собирается. Он намерен посетить MWC 2020 и привезти туда ряд своих новинок, среди которых будет Moto G8 Power.









Благодаря утечкам в сети мы можем взглянуть на новинку и оценить ее характеристики. В плане экстерьера все будет привычно: дисплей с «кругляшом» под селфи-камеру и квадрокамера на тыльной стороне с вертикально расположенными датчиками.





Для Motorola G8 Power приготовили 6,36-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2280х1080 пикселей, восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,0 ГГц (предположительно, Snapdragon 665), 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной.









В основе селфи-камеры будет лежать датчик на 25 Мп, а на задней панели установили сканер отпечатков пальцев и четыре датчика 16 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив) + 2 Мп (макросъемка).





Заявлена защита от брызг IP52, батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, операционная система Android 10 и поддержка GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и карт microSD.





Источник: xatakamovil.com







