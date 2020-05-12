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Подсчитали, сколько стоят компоненты iPhone SE. Стало понятно, как удалось сэкономить

12.05.2020 503 0

Следуя привычной традиции, эксперты и энтузиасты берутся за подсчет стоимости компонентов, которые Apple использует при создании нового iPhone. Не стал исключением и iPhone SE второго поколения. Специалисты японской компании Fomalhaut Techno Solutions пришли к выводу, что общая стоимость компонентов iPhone SE 2020 примерно равна $217.

 

Подсчитали, сколько стоят компоненты iPhone SE. Стало понятно, как удалось сэкономить – фото 1

 

Если абстрагироваться от расходов на проектирование, софт, логистику, сборку и маркетинг, выручка Apple от реализации каждого смартфона оказывается невысокой с оглядкой на те суммы, которые компания зарабатывает на продажах флагманских моделей.

 

Подсчитали, сколько стоят компоненты iPhone SE. Стало понятно, как удалось сэкономить – фото 2

 

Учитывая сходство по ряду параметров с iPhone 8, вполне естественно, что себестоимость iPhone SE 2020 сравнили с этой моделью. И как оказалось, стоимость компонентов новинки на 18% ниже, чем в iPhone 8 ($255). Как же Apple удалось добиться столь ощутимой разницы на фоне роста стоимости компонентов и более мощного «железа» внутри?

 

Подсчитали, сколько стоят компоненты iPhone SE. Стало понятно, как удалось сэкономить – фото 3

 

Специалисты Fomalhaut Techno Solutions считают, что концерн из Купертино изрядно сэкономил на дисплее. Это тот же 4,7-дюймовый жидкокристаллический экран, который был установлен в iPhone 6, дебютировавший в 2014 году. Но на одной матрице компании бы не удалось существенно сэкономить.

 

Здесь свою лепту внесло то, что iPhone SE 2020 достались те компоненты, которые применялись в iPhone 8. Это и корпус, аккумулятор и даже камера. Вот и получилось, что Apple «слепила» новинку из старых комплектующих, установив внутрь двигатель от суперкара.

 

Источник: asia.nikkei

iPhone SE 2020
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.05.2020

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Подсчитали, сколько стоят компоненты iPhone SE. Стало понятно, как удалось сэкономить