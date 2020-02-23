Где купить дешевле?

Подтверждено — выйдет Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865

23.02.2020 2249 3

Вот теперь можно с уверенностью говорить о том, что Redmi K30 Pro дебютирует. Вчера глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг официально подтвердил, что они намерены представить этот смартфон и в его основе будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 865.

 

Топ-менеджер также пошутил, что теперь он обратится к генеральному директору отдела по связям с общественностью Xiaomi Group, чтобы тот наложил на него штраф за разглашение информации. А еще он сообщил, что главным конкурентом Redmi K30 Pro станет Honor V30 Pro.

 

Подтверждено — выйдет Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865 – фото 1

 

Ожидается, что новый смартфон Redmi получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, сдвоенную фронтальную камеру, фирменную оболочку MIUI 11 на основе Android 10 и на тыльной стороне должны предложить систему из четырех сенсоров.

 

По слухам, в основной камере главенствовать будет 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а ценник на смартфон составит от $470, что должно позволить ему стать самым доступным смартфоном на рынке с флагманской платформой от Qualcomm.  Поговаривают о поддержке Wi-Fi 6, наличии оперативной памяти LPDDR5 и модуля NFC.﻿

 

Подтверждено — выйдет Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865 – фото 2

 

Неофициальный рендер Redmi K30 Pro

 

Похоже, что анонс новинки не за горами и компания начала промо-кампанию по продвижению ее на рынке. Скорее всего, релиз состоится в марте в Китае. Когда Redmi K30 Pro появится на глобальном рынке и с каким именем, неизвестно.

 

Источник: mydrivers, mydrivers

 

Xiaomi нашла способ объединить SIM карту и карту памяти﻿

 

DxOMark обещает повторно затестить камеру Xiaomi Mi 10 Pro﻿

Redmi K30 Pro Redmi K30 Snapdragon 865 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
INN
Да блевать тянет от копий чужих флагманов, натуральный нонейм копирайт. Андрюша Отт них тащиться потому что компания ноль своих технологий заиусорило рынок подделками на чужие идеи, народ очнитесь это же нонейм с внятной прошивкой. Безликая параша .
23.02.2020 16:20
Ответить
Не скажу
Ты хоть понял что написал
23.02.2020 17:02
Ответить
Дмитрий
Пукан у тебя знатно рванул.
23.02.2020 17:24
Ответить

telegram__banner.png
Подтверждено — выйдет Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865