Подтверждено — выйдет Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865

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Вот теперь можно с уверенностью говорить о том, что Redmi K30 Pro дебютирует. Вчера глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг официально подтвердил, что они намерены представить этот смартфон и в его основе будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 865.

Топ-менеджер также пошутил, что теперь он обратится к генеральному директору отдела по связям с общественностью Xiaomi Group, чтобы тот наложил на него штраф за разглашение информации. А еще он сообщил, что главным конкурентом Redmi K30 Pro станет Honor V30 Pro.

Ожидается, что новый смартфон Redmi получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, сдвоенную фронтальную камеру, фирменную оболочку MIUI 11 на основе Android 10 и на тыльной стороне должны предложить систему из четырех сенсоров.

По слухам, в основной камере главенствовать будет 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а ценник на смартфон составит от $470, что должно позволить ему стать самым доступным смартфоном на рынке с флагманской платформой от Qualcomm. Поговаривают о поддержке Wi-Fi 6, наличии оперативной памяти LPDDR5 и модуля NFC.﻿

Неофициальный рендер Redmi K30 Pro

Похоже, что анонс новинки не за горами и компания начала промо-кампанию по продвижению ее на рынке. Скорее всего, релиз состоится в марте в Китае. Когда Redmi K30 Pro появится на глобальном рынке и с каким именем, неизвестно.

Источник: mydrivers, mydrivers

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