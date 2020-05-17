Похоже, TSMC не сможет поставлять чипы Huawei

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Спустя год после того, как Huawei была включена в список компаний, угрожающих национальной безопасности, США нанесла очередной удар. На этот раз он гораздо сильнее и может обернуться крахом компании на рынке смартфонов. И дело даже не в том, что Дональд Трамп продлил еще на один год запрет американским компаниям сотрудничать с Huawei. Бить решено по самому уязвимому месту — чипам Kirin.

Министерство торговли США объявило о том, что она вносит изменения в правила экспорта, связанные с приобретением китайской компанией полупроводниковой продукции, где используются американские технологии. Такой шаг позволит свести на нет все «усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США» и она не сможет вести «злонамеренную деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США». По факту Белый дом намерен заблокировать поставку чипов от TSMC в адрес «дочки» Huawei — HiSilicon.

Действия США — это применение грубой и неприкрытой силы. Похоже, что Белый дом хочет «подсадить на иглу» лицензий тайваньского чипмейкера, который производит львиную долю процессоров Kirin. Американцы хотят единолично решать, кто, кому и сколько будет поставлять чипсетов. Будут китайцы чуть посговорчивее, Министерство торговли США снизойдет и выдаст лицензию TSMC. Остается только точно понимать, применяются ли американские технологии при производстве чипов Kirin и каких. Но, скорее всего, Белый дом знает куда бить и нанес точечный удар по Huawei.

Ходят разговоры, что со своей стороны Китай намерен ответить достаточно агрессивно. В частности, Поднебесная может ввести ряд запретов и санкций против таких гигантов как Cisco, Apple и Qualcomm. Есть риск, что Boeing потеряет в лице Китая крупного покупателя самолетов.

Все указывает на то, что нас ждет очередной виток торговой войны между США и Поднебесной. Вряд ли в этой войне кто-то выйдет победителем. Это будет «кровопролитная» схватка, которая негативно скажется на экономике многих стран мира.

Источник: cnbc, phonearena