Показали четырехкамерный Redmi Note 9

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Тьма сгущается. Мало того, что отечественные валюты заметно «сдуваются» и доллар все больше дорожает, так еще и производители неустанно повышают ценники на свои смартфоны. Некогда «народная» Xiaomi изрядно обнаглела и установила ценник на глобальную версию Xiaomi Mi 10 Pro до непомерного значения — свыше $1000. Для тех, чей бюджет не поспевает за Xiaomi, предлагают подбирать что-то для себя из линейки Redmi Note.

В ближайшем будущем варианты на выбор пополнятся еще одной моделью — Redmi Note 9. Усилиями индийского инсайдера Сухадшу Амборхе мы можем увидеть то, какой будет новинка в части оформления основной камеры. Он выложил фото смартфона и фанатский рендер, созданный по слухам. Если изображения достоверны, то в случае с Redmi Note 9 дизайн позаимствовали у Redmi K30 с его тыльной камерой, окруженной ореолом.

Всего на задней панели установили четыре датчика и источник назвал их характеристики: 13 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Доступен аппарат будет минимум в двух цветах: фиолетовый и зеленый. В качестве аппаратной платформы смартфону предрекают чип Helio G80.

Когда стоит ждать премьеру Redmi Note 9, не сообщается. По другим сведениям, новинка должна получить процессор Dimensity 800 и может стать самым доступным 5G‑смартфоном.

Фанатский рендер

Источник: twitter

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