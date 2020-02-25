Показали дизайн Nubia Red Magic 5G

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На любом смартфоне можно запустить игры, но есть отдельная каста мобильников, специально заточенных под любителей игр. Представлены в этой нише продукты Nubia и сейчас компания находится в одном шаге от премьеры Red Magic 5G.





Новинка может дебютировать в марте, а сейчас она отправилась получать необходимые сертификаты. По традиции посетила она центр TENAA, что позволило найти на сайте регулятора изображения смартфона.





При создании дизайна Redmi Magic 5G отказались от нарочито агрессивного дизайна. Преемственность с предшественниками есть, но уже нет обилия ломанных линий, ставка сделана на игру цветов.





Выглядит в таком исполнении тыльная крышка самобытно и достаточно свежо. По центру задней панели проходит полоса, куда вписали тройную камеру и логотип компании. Не исключено, что здесь предложат RGB-подсветку. Что касается дисплея, то похоже, что тут отказались от вырезов в дисплее, а предложат тонкие симметричные отступы на торцах.









Возможно, нам показали лимитированную версию с оригинальным цветовым оформлением. Она будет что-то символизировать или посвящена чему-то. На это указывают цифры «05» на задней панели.









По сведениям TENAA, игровой Red Magic 5G предложит OLED-дисплей диагональю 6,65 дюйма с частотой обновления 44 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч. По более ранним сведениям известно, что базироваться новинка станет на Snapdragon 865, предложит до 16 Гб оперативной памяти, систему воздушного и жидкостного охлаждения, быструю зарядку мощностью 55 Вт и в качестве главного в основной камере будет выступать датчик Sony IMX686 на 64 Мп.





Источник: sohu.com







