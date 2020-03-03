Показали дизайн Samsung Galaxy A21

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По данным аналитиков компании Canalys смартфон Samsung Galaxy A20 попал в первую пятерку самых популярных смартфонов на рынке по итогам 2019 года. В четвертом же квартале прошлого года в десятке самых продаваемых устройств оказался Galaxy A20s. Теперь Samsung готовится представить достойную смену — Galaxy A21. Благодаря ресурсу AndroidHeadlines мы можем увидеть, как должна выглядеть новинка.





Смартфон предложит Infinity-O дисплей, где в верхнем левом углу располагается круглое отверстие под селфи-камеру. Что касается основной камеры, то своим исполнением она будет соответствовать дизайну прочих устройств компании 2019 года выпуска, где ставка сделана на овальный модуль с горизонтальным расположением сенсоров. Всего предложат четыре датчика, и справа расположится светодиодная вспышка.





По предварительным данным, Samsung Galaxy A21 оснастят чипом Exynos 7904, 4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64 Гб, операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой One UI и аккумулятор емкостью 4000 мАч.





Представить смартфон могут уже в текущем месяце и первой страной, где он будет доступен к покупке станет Индия.





Источник: androidheadlines.com







