Показали Huawei P40 Lite

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Инсайдеры полагают, что 26 марта состоится презентация Huawei P40 и P40 Pro. Но это будут не единственные модели этой серии. Следуя традиции, предложат и лайт-вариант для экономных, не желающих много тратить на покупку флагмана. Новинка получит название Huawei P40 Lite и будет выглядеть вот так.









Вау-эффекта нет и экстерьер не будоражит сознание. Типичный мобильник в исполнении Huawei. На камеры производитель оказался скуп и предлагает тут только две на тыльной стороне. Сканера отпечатков нет и в этой ситуации варианта только три: датчик интегрировали в дисплей, его отправили на боковую грань или его вовсе нет. Правда, лайт-версии флагмана не по статусу не иметь дактилоскопический датчик.





В плане технического оснащения Huawei P40 Lite также может не впечатлить. Есть предсказания, что новинка станет лишь глобальной версией Huawei Enjoy 10, который был представлен в Китае в октябре прошлого года. Но хочется верить, что апгрейд все же коснется хотя бы аппаратной части и вместо Kirin 710F установят Kirin 810.









Напомним, что Huawei Enjoy 10 обладает 6,39-дюймовым экраном разрешением HD+, процессором Kirin 710F, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ, батарейкой на 4000 мАч и сдвоенной основной камерой 48 Мп + 2 Мп. Как для Lite-версии флагмана набор характеристик слабый.





Источник: proandroid.com







