Показали индийскую версию Redmi K30 4G. И это Poco X2

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Redmi K30 4G вышел в Индии. Правда, здесь его будут продавать как Poco X2. И его не стоит считать преемником нашумевшего в свое время Pocophone F1. В случае с новинкой это попытка компании Poco сыграть в среднеценовом сегменте. Сразу скажем, что на данный момент Poco X2 будет доступен исключительно на рынке Индии и о его международной карьере ничего не сказано.

Новинка заключена в корпус с габаритами 165,3х76,6х8,8 мм и весит 208 грамм. Лицевая сторона отдана под 6,67-дюймовый IPS-экран разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и защищает его стекло Gorilla Glass 5. В основе устройства лежит чип Snapdragon 730G в связке с 6/8 Гб оперативной памяти и предлагается флеш-накопитель емкостью 64/128/256 Гб.

Фронталка обладает двумя датчиками на 20 Мп + 2 Мп. На тыльной стороне система из четырех датчиков, где главный Sony IMX686. Компания особо подчеркнула на презентации, что Poco X2 первый в Индии смартфон с таким датчиком изображения. Дополняют ключевой сенсор широкоугольный модуль на 8 Мп, а также две камеры разрешением по 2 Мп каждая для макросъемки и анализа глубины.

В арсенале Poco X2 батарейка на 4500 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой, система жидкостного охлаждения, ИК-порт, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка Bluetooth 5,0, Wi-Fi, GPS, Hi-Res Audio и есть динамик Smart PA. Работает устройство под управлением Android 10 и сегодня же компания открыла исходники прошивки, которые можно найти на сайте Github.

Продажи Poco X2 стартуют с 11 февраля. Версию с 6/64 Гб оценили в $225, 6/128 Гб — $239 и 8/256 Гб — $281. Предсказания, что Poco X2 будет стоить дороже своего прототипа Redmi K30 4G, не сбылись. Ценники аналогичны тем, что просят за смартфон в Китае, а модификация с 8/256 Гб стоит даже дешевле на $30.

Источники: indianexpres﻿s, gadget﻿s