Где купить дешевле?

Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+

06.03.2020 196 0

Уже два года как Motorola оставила идею выпустить конкурентный флагман. После того как рынок и пользователи крайне прохладно приняли премиальные решения из линейки Z, компания сосредоточилась на выпуске бюджетных и среднего уровня устройств. Но плох тот производитель, который не мечтает оказаться в высшей лиги и Motorola решила вернуться в сегмент флагманов с Edge+.

 

Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+ – фото 1

 

Инсайдер Стиви МакФлай, известный больше как @OnLeaks, показал, как будет выглядеть Motorola Edge+ со всех сторон. Согласно его сведениям, смартфон получит модный для наших дней изогнутый по кромкам дисплей и, судя по всему, в него встроят дактилоскопический датчик. Отступы на торцах будут, они небольшие, но им не хватает симметричности в размерах.

 

Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+ – фото 2

 

Фронтальную камеру обыграли в лучших традициях современных смартфонов — врезали в круглое отверстие в экране. Предположительно, по версии автора рендеров, диагональ дисплея составит от 6,5 до 6,8 дюймов при разрешении FullHD+ и частоте обновления картинки 90 Гц.

 

Габариты Motorola Edge+ будут 161,1х71,3х9,5 мм и на тыльной стороне установили систему основной камеры. Она включает в себя три датчика, расположенных вертикально, и справа есть лазерный автофокус и светодиодная вспышка. Хотя, не исключено, что здесь предложили ToF-датчик.

 

Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+ – фото 3

 

Слухи указывают на то, что Motorola Edge+ должен предложить 6,67-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти, аккумуляторную батарею емкостью 5170 мАч и операционную систему Android 10.

 

Источник: phonearena.com

Motorola Edge+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+