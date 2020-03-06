Показали, как будет выглядеть Motorola Edge+

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Уже два года как Motorola оставила идею выпустить конкурентный флагман. После того как рынок и пользователи крайне прохладно приняли премиальные решения из линейки Z, компания сосредоточилась на выпуске бюджетных и среднего уровня устройств. Но плох тот производитель, который не мечтает оказаться в высшей лиги и Motorola решила вернуться в сегмент флагманов с Edge+.

Инсайдер Стиви МакФлай, известный больше как @OnLeaks, показал, как будет выглядеть Motorola Edge+ со всех сторон. Согласно его сведениям, смартфон получит модный для наших дней изогнутый по кромкам дисплей и, судя по всему, в него встроят дактилоскопический датчик. Отступы на торцах будут, они небольшие, но им не хватает симметричности в размерах.

Фронтальную камеру обыграли в лучших традициях современных смартфонов — врезали в круглое отверстие в экране. Предположительно, по версии автора рендеров, диагональ дисплея составит от 6,5 до 6,8 дюймов при разрешении FullHD+ и частоте обновления картинки 90 Гц.

Габариты Motorola Edge+ будут 161,1х71,3х9,5 мм и на тыльной стороне установили систему основной камеры. Она включает в себя три датчика, расположенных вертикально, и справа есть лазерный автофокус и светодиодная вспышка. Хотя, не исключено, что здесь предложили ToF-датчик.

Слухи указывают на то, что Motorola Edge+ должен предложить 6,67-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти, аккумуляторную батарею емкостью 5170 мАч и операционную систему Android 10.

Источник: phonearena.com