Показали каким может быть Poco F2 Lite (Pocophone F2 Lite)

1717

Xiaomi и Poco теперь пойдут каждый своей дорогой, будут развиваться параллельно. Некогда «дочка» китайской компании стала отдельным брендом и это послужило информационным поводом вспомнить о компании, которая вот уже больше года не замечена за выпуском смартфонов.





Потихоньку в сети начинает появляться информация о новинках под брендом POCO. Правда, вся она достаточно противоречивая и разрозненная, не дающая понимания, какие смартфоны в будущем появятся в портфолио теперь независимого бренда. Бенчмарк Geekbench подкинул повод говорить о выходе Poco X2 и Poco F2e, а теперь в сети появились фото, на которых якобы позирует Poco F2 Lite.









Перед нами смартфон с каплевидным вырезом в дисплее и приличным массивным подбородком. Такие «дизайнерские изыски» выдают в нем доступное решение без претензий на стиль и оригинальность.









Есть слухи, что смартфон будет построен на базе чипа Snapdragon 765G, предложит 6 Гб оперативной памяти и емкую батарейку на 5000 мАч. Основная камера будет многомодульной, и главный датчик обладает высоким разрешением. Похоже, что намекают на присутствие модуля на 48 Мп или 64 Мп. Конкретики со временем выхода Poco F2 Lite, нет.









Источник: androidheadlines.com







