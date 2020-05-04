Показали концепт Nokia 9.3 PureView

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Не ладится у HMD Global с флагманами. Nokia 8 Sirocco и Nokia 9 PureView не зашли, а от выпуска Nokia 9.1 PureView и Nokia 9.2 PureView компания отказалась. Но топовый аппарат компания все же выпустит к концу года и им станет Nokia 9.3 PureView. По крайней мере, инсайдеры ориентируют нас на такой нейминг новинки.









По слухам, сейчас инженеры компании заняты тем, чтобы предложить выигрышный набор датчиков на тыльной стороне, а еще стоит задача найти решение, как отправить фронталку под дисплейную поверхность. А пока HMD Global решает технические задачи, ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator решил показать, как может выглядеть Nokia 9.3 PureView. А создан концепт на основе слухов и предсказаний.





Новинка создана в стиле Nokia Lumia, что просматривается в яркой расцветке корпуса и массивном блоке круглой формы основной камеры. Упоминание о том, что используется оптика Zeiss не забыли начертать на площадке тыльной камеры. С учетом слухов о подэкранной камере, смартфон показали без видимых отверстий в дисплее под селфи-модуль.





По той информации, что ранее появлялась в сети, Nokia 9.3 PureView должен предложить OLED-панель, аппаратную платформу Snapdragon 865, до 8 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, чип NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.

Источник: letsgodigital







