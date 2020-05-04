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Показали концепт Nokia 9.3 PureView

04.05.2020 2657 2

Не ладится у HMD Global с флагманами. Nokia 8 Sirocco и Nokia 9 PureView не зашли, а от выпуска Nokia 9.1 PureView и Nokia 9.2 PureView компания отказалась. Но топовый аппарат компания все же выпустит к концу года и им станет Nokia 9.3 PureView. По крайней мере, инсайдеры ориентируют нас на такой нейминг новинки.

 

Показали концепт Nokia 9.3 PureView – фото 1


По слухам, сейчас инженеры компании заняты тем, чтобы предложить выигрышный набор датчиков на тыльной стороне, а еще стоит задача найти решение, как отправить фронталку под дисплейную поверхность. А пока HMD Global решает технические задачи, ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator решил показать, как может выглядеть Nokia 9.3 PureView. А создан концепт на основе слухов и предсказаний.

 

Показали концепт Nokia 9.3 PureView – фото 2


Новинка создана в стиле Nokia Lumia, что просматривается в яркой расцветке корпуса и массивном блоке круглой формы основной камеры. Упоминание о том, что используется оптика Zeiss не забыли начертать на площадке тыльной камеры. С учетом слухов о подэкранной камере, смартфон показали без видимых отверстий в дисплее под селфи-модуль.


По той информации, что ранее появлялась в сети, Nokia 9.3 PureView должен предложить OLED-панель, аппаратную платформу Snapdragon 865, до 8 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, чип NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.

 

Источник: letsgodigital



Nokia 9.3 Pureview Nokia 7.3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
4gorba4ov4
Люди, что порекомендуете купить в России в официальных магазинах до 25000р? Стоит ли брать Mi9 за 25500? Или есть предложение получше?
04.05.2020 14:45
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Amir Mag
4gorba4ov4, бери ми 9 или нова 5т от хуавей
04.05.2020 20:03
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Показали концепт Nokia 9.3 PureView