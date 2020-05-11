Показали первый аппарат с чипом Dimensity 1000+ и назвали дату релиза

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На прошлой неделе MediaTek представила свой процессор Dimensity 1000+, который найдет свое применение в смартфонах среднего уровня с поддержкой 5G. Уже известно, что первым устройством с этим процессором на борту станет iQOO Z1 от суббренда Vivo. Сегодня компания объявила дату анонса новинки, и инсайдеры слили в сеть первые ее снимки.

Премьеру iQOO Z1 устроят 19 мая. Это будет типичный современный смартфон с тонкорамочным экраном и круглым отверстием для селфи-камеры. Тизер, посвященный предстоящему анонсу устройства, указывает на поддержку сетей пятого поколения и наличие дисплея с частотой обновления 144 Гц.

По слухам, экран iQOO Z1 обладает разрешением FullHD+ и получил поддержку технологии MiraVision для улучшения качества картинки. Обещают технологию HyperEngine 2.0, оптимизирующую игровой процесс и быструю 44-ваттную зарядку.

Напомним, что Dimensity 1000+ объединил в себе два кластера ядер Cortex-A55 и Cortex-A77, графику Mali-G77 MC9, 5G‑модем, нейронный блок для выполнения AI‑операций и предложили технологию HyperEngine 2.0 для повышения производительности в играх.

Источник: mydrivers