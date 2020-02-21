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Показали пресс-рендер LG V60 ThinQ

21.02.2020 142 0

LG достаточно консервативная компания и обычно старается следовать намеченному плану премьер. Но иногда компании приходится менять свои планы и не всегда по своей воли. Так, в этом году коронавирус заставил производителя отложить премьеру LG V60 ThinQ, который планировали показать на выставке MWC 2020.

 

Показали пресс-рендер LG V60 ThinQ – фото 1


На данный момент компания не раскрывает своих планов в части даты проведения анонса. Тем временем инсайдеры не бездействуют и им удалось заполучить рендер смартфона и утверждается, что он официальный. А еще есть информация, что премьера очень близка и она пройдет 24 февраля.

В этом году компания не стала брать на вооружение «монобровь», но вырез для фронталки все же есть и его попросту уменьшили до размера «капли». Удалось разглядеть, что на левую сторону вынесли кнопки регулировки громкости и вызова голосового ассистента.


Ожидается, что LG V60 ThinQ получит на вооружение чип Snapdragon 865, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч. На тыльной стороне стоит ждать четырехкамерную систему, где датчики выстроились в один ряд по горизонтали.


Источник: androidheadlines.com



LG V60 ThinQ
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.02.2020

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Показали пресс-рендер LG V60 ThinQ