Показали пресс-рендер LG V60 ThinQ

142

LG достаточно консервативная компания и обычно старается следовать намеченному плану премьер. Но иногда компании приходится менять свои планы и не всегда по своей воли. Так, в этом году коронавирус заставил производителя отложить премьеру LG V60 ThinQ, который планировали показать на выставке MWC 2020.









На данный момент компания не раскрывает своих планов в части даты проведения анонса. Тем временем инсайдеры не бездействуют и им удалось заполучить рендер смартфона и утверждается, что он официальный. А еще есть информация, что премьера очень близка и она пройдет 24 февраля.

В этом году компания не стала брать на вооружение «монобровь», но вырез для фронталки все же есть и его попросту уменьшили до размера «капли». Удалось разглядеть, что на левую сторону вынесли кнопки регулировки громкости и вызова голосового ассистента.





Ожидается, что LG V60 ThinQ получит на вооружение чип Snapdragon 865, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч. На тыльной стороне стоит ждать четырехкамерную систему, где датчики выстроились в один ряд по горизонтали.





Источник: androidheadlines.com







