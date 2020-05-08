Показали «внутренности» мини-компьютера Chuwi LarkBox

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Мы уже писали о том, что китайская компания Chuwi анонсировала компьютер небольшого форм-фактора LarkBox, который в прямом смысле слова помещается на ладони. В конце мая на краудфандинговой площадке Indiegogo стартует сбор средств на мини-компьютер, а сейчас компания опубликовала снимки, демонстрирующие, что скрывается внутри компактного корпуса.

Компания акцентирует внимание, что процесс разборки Chuwi LarkBox не трудоемок и производитель продуманно подошел к компоновке внутренних элементов компьютера. Нам показали материнскую плату, процессор, накопитель, модуль памяти, беспроводные интерфейсы, систему охлаждения, которая состоит из бесшумного вентилятора и медной охлаждающей пластины, а также различные разъемы.

Напомним, что «сердцем» Chuwi LarkBox стал чип Intel Gemini Lake N4100 с видеокартой UHD Graphics 600, есть SSD на 128 ГБ, оперативная память 6 Гб, адаптер Bluetooth 5.0 и Intel Wireless-AC 9461. Известно, что новинка способна вывести изображение в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Габариты корпуса устройства составили 61х61х43 мм.

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