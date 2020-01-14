Показали защитное стекло для Huawei P40 Pro

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Huawei готовится представить флагманскую линейку P40. Уже известно, что премьера пройдет в конце марта. С приближением анонса в сети будет нарастать волна различных слухов и утечек. А сегодня инсайдер RODENT950 выставил на всеобщее обозрение фото защитного стекла для Huawei P40 Pro в сравнении с Huawei P30 Pro и Honor Magic 2.









Такая подборка снимков сделана для такого, чтобы пользователи могли оценить кривизну кромок дисплея флагмана. Толщина рамок в сравнении с Huawei P30 Pro останется неизменной, но при этом ушли от каплевидной выемки под фронталку. А вот изгиб боковых кромок в Huawei P40 Pro стал больше.





По слухам, новый флагман Huawei оснастили дисплеем диагональю 6,5 или 6,7 дюйма, фирменным чипом Kirin 990 5G и многомодульной основной камерой с 10-кратным оптическим зумом. В качестве главного должен выступить датчик RYYB на 52 Мп и благодаря технологии Quad Bayer на выходе будут получаться снимки разрешением 13 Мп. Дополнять его станут широкоугольный модуль, перископический сенсор, ToF-датчик и объектив для макросъемки.

Поговаривают о наличии минимум 8 Гб оперативной памяти, батарейки на 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт. Руководить работой Huawei P40 Pro станет ОС Android 10 с надстройкой EMUI 10.









Источник: news.mydrivers.com







