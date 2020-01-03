Показали защитное стекло для Xiaomi Mi 10

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Если все пойдет по плану, то в первом квартале нынешнего года мир китайских флагманов пополнится новым игроком — Xiaomi Mi 10. Пытливые инсайдеры делают все, чтобы первыми раздобыть информацию о новинке и поделиться ею с широкой аудиторией. На этот раз им удалось заполучить защитное стекло, которое, по их заявлению, будет прикрывать дисплей Xiaomi Mi 10.





Взглянуть на него стоит для того, чтобы оценить толщину рамок по периметру экрана. Если стекло аутентичное, то Xiaomi Mi 10 получит изогнутый по кромкам дисплей с достаточно тонким подбородком. Вызывает вопросы решение с месторасположением фронтальной камеры, ведь стекло не получило никаких отверстий для нее.









Напомним, что по той информации, что ранее сливали в сеть техно-шпионы, Xiaomi Mi 10 получит AMOLED‑экран с частотой обновления 90 Гц, батарейку емкостью 4800 мАч, быструю 30-ваттную зарядку, 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и чип NFC.





В основу устройства ляжет аппаратная платформа Snapdragon 865 и работать смартфон будет под управлением MIUI 11 на основе Android 10. К преимуществам новинки стоит отнести квадрокамеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.





Источник: toutiao.com







