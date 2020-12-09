Покупаем со скидками Redmi Note 9 Pro, смарт-камеру Xiaomi IMILAB A1 и наушники 20 DECEBEL

510

Как показывает практика, возможность купить товар по меньшей цене, не упускает каждый второй потребитель. Многим из нас с вами нравится приобретать со скидками, ведь многие не любят тратить деньги попросту, ищут возможность максимально рационально распорядится ими, чтобы не остаться в накладе. Скидки и распродажи наиболее эффективный инструмент совершить покупку максимально выгодно.

Если вы охотник за низкой ценой, то вам на помощь придет Telegram-канал Andro price. Тут для вас аккумулируются акции от различных интернет-магазинов. Мы рассказываем об актуальных предложениях, бесплатных доставках, промокодах и подарках. Здесь ежедневно обновляется информация и мы помогаем вам экономить. Подпишитесь на Andro price, чтобы сразу узнать о скидках.

Смарт-камера панорамная Xiaomi IMILAB A1

Характеристики: CMSXJ19E, угол обзора 360°, 3MP (2304*1296), датчик движения, ночное видение, распознавание крика ребенка, хранение в "Облаке"

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $32,99 - https://lite.al/eOYM_7

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 6/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $190,34 - https://lite.al/21ijuD

Купон магазина 2 + скидка продавца $6.30 + промокод "MOROZ"

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением 20 DECEBEL TWS

Характеристики: ANC гибридный, AAC, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 360 мАч, Type-C, IPX4

Предложение для РФ

Цена: $27,15 - https://lite.al/hNWEd5

Купон магазина $30 + промокод "admitad200ny"