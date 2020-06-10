Покупай дешевле Huawei P40, Xiaomi Watch Color и Realme Watch

31

Почти ежедневно покупатели совершают тысячи крупных и маленьких покупок. Если посмотреть, то наш год состоит из ежедневных трат: продукты, транспортные расходы, билеты в кино и театр, а иногда мы балуем себя любимых какими-то новинками из мира электроники. При этом возникает логичный вопрос: как приобрести выгодно и сэкономить?

Ответ прост: покупать на распродажах и во время акций, когда продавцы снижают ценники. Мы собираем для вас на просторах Telegram-канала Andro price самые лучшие и вкусные предложения каждого дня, чтобы вы всегда были в курсе того, какие товары на просторах интернет-магазинов продают дешевле. Мы предлагаем вам следить за нашими публикациями, ведь это реальный шанс купить что-то со скидкой. Будем рады, если наши подсказки будут полезны для вас и позволят прикупить что-то с выгодой для своего кошелька.

Смартфон Huawei P40 5G

Характеристики: Kirin 990, 6.1" FullHD, Android 10.0, 3800 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 18 000 грн - https://bit.ly/3faaFTH

Смарт-часы Xiaomi Watch Color

Характеристики: XMWT06, AMOLED 1.39", Bluetooth 5.0, 420 мАч, 5ATM, NFC

Цена: $95,90 - https://lite.bz/l2uNkX

Скидка продавца $1.0

Смарт-браслет Realme Watch

Характеристики: 1.4" AMOLED, Link APP, Bluetooth 5.0, 180мАч, IP68, черные

ПРЕДЗАКАЗ

Цена: $55,99 - https://lite.al/CggNoF

Промокод "RX0004"