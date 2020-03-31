Покупай, не выходя из дома робот-пылесос ILIFE V50 Pro со скидкой

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Магазин Tmall на торговой площадке AliExpress призывает приобщиться к распродаже, которая проводится в честь 10-летия площадки электронной коммерции. Несмотря на то, что сама распродажа подходит к концу, выгодные предложения все еще случаются. Как долго? Всего несколько часов, до 10 часов утра (МСК) 1 апреля есть возможность приобрести робот-пылесос ILIFE V50 Pro.

С этим домашним помощником бороться за чистоту в доме будет проще и легче. Он способен самостоятельно без вашего участия выполнить рутинную работу в четко заданное время. Среди достоинств этого гаджета стоит назвать высокую силу всасывания, маневренность и батарейку емкостью 2600 мАч, ресурса которой хватит на 120 минут автономной работы.

На выбор четыре режима уборки: выборочная, точечная, комплексная и автоматическая. Роботу-пылесосу под силу собрать волосы, пыль и шерсть животных. Сделает это он эффективно и с минимальным уровнем шума. Пылесборник включает в себя два фильтра, что позволяет захватить самые мельчайшие частицы и убрать все практически идеально.

От вторжения робота-пылесоса на «запретные территории», столкновений с препятствиями и опрокидывания защищает система датчиков и сенсоров. ILIFE V50 Pro умный помощник, который найдет дорогу сам и сделает уборку за вас.

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