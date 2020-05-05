Покупай выгодно наушники Xiaomi и FUNCL AI, а также смарт-часы BlitzWolf
Скидками сейчас никого не удивишь. Но хорошие скидки случаются не часто. Что греха таить, продавцы нередко лукавят и далеко не всегда предлагают лучшую цену. Покупатели, зная об этом, прежде чем купить товар примутся шерстить просторы интернет-магазинов в поисках лучшей цены.
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Наушники Xiaomi
Характеристики: Headphone 2, графеновая диафрагма, 3.5 мм миниджек, длина кабеля 1.4 м, Hi-Res, черно-золотые
Цена: $39,99 - https://lite.al/7rmyR9
Промокод "050130"
Наушники FUNCL AI
Характеристики: полностью беспроводные, Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX5, aptX, черные
Предложение для РФ
Цена: $35,99 - https://lite.bz/y12SSr
Смарт-часы BlitzWolf
Характеристики: BW-HL1, IPS 1.3", Bluetooth 4.0, 180 мАч, IP68, черные
Цена: $19,79 https://lite.al/3DRx3-
Промокод "BGSBWHL1"
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