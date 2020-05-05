Покупай выгодно наушники Xiaomi и FUNCL AI, а также смарт-часы BlitzWolf

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Скидками сейчас никого не удивишь. Но хорошие скидки случаются не часто. Что греха таить, продавцы нередко лукавят и далеко не всегда предлагают лучшую цену. Покупатели, зная об этом, прежде чем купить товар примутся шерстить просторы интернет-магазинов в поисках лучшей цены.

Но далеко не всегда есть время на длительные и утомительные поиски, а также есть риск пропустить актуальную скидку. Чтоб не опоздать приобрести что-то с выгодой для своего бюджета, стоит стать участником Telegram-канала Andro price, где на постоянной основе публикуются самые лучшие предложения от продавцов. Главная задача — нацеленность на максимально низкую цену. Сегодняшний поиск позволил выделить три самых интересных предложения.

Наушники Xiaomi

Характеристики: Headphone 2, графеновая диафрагма, 3.5 мм миниджек, длина кабеля 1.4 м, Hi-Res, черно-золотые

Цена: $39,99 - https://lite.al/7rmyR9

Промокод "050130"

Наушники FUNCL AI

Характеристики: полностью беспроводные, Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX5, aptX, черные

Предложение для РФ

Цена: $35,99 - https://lite.bz/y12SSr

Смарт-часы BlitzWolf

Характеристики: BW-HL1, IPS 1.3", Bluetooth 4.0, 180 мАч, IP68, черные

Цена: $19,79 https://lite.al/3DRx3-

Промокод "BGSBWHL1"