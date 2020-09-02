Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку
Экшн-камера SJCAM и наушники для геймеров BlitzWolf можно прикупить выгодно
Многие интернет-магазины практикуют использование скидочных купонов и промокодов. Для потребителей это прекрасный способ совершить покупку выгодно и немного сэкономить. В этом случае скидка реальна, доступна и ощутима. Вы сразу понимаете, сколько в итоге удастся сэкономить кровно заработанных средств.
Если нет времени и желания искать скидки, но купить за минимальный прайс все же хочется, просто подпишитесь на Telegram-канал Andro price и получайте регулярно уведомления о самых актуальных предложениях от продавцов для экономного шопинга. Вы сможете рационально вложить средства, получите дополнительную экономию, а также не стоит списывать со счетов моральное удовлетворение. Согласитесь, приятно покупать что-то новенькое и при этом получать желаемое за меньшую цену. Поэтому не тратьте время зря, а лучше посмотрите, что наиболее интересного нам удалось разыскать сегодня.
Экшн-камера SJCAM
Характеристики: SJ8 PRO, SONY IMX317, 2.33" IPS + 0.96" OLED, 4K/60 FPS, угол обзора 170°, аккум. 1200 мАч, с водозащитным кейсом, цвет белый
Цена: $126,98 - https://lite.bz/fMoI_W
Промокод " BGCARPRO"
Умная лампочка CNSUNWAY LIGHTING
Характеристики: E27, 15W, управл. через приложение Bluetooth
Версия: RGB+теплый белый/RGB+холодный белый
Цена: $2,99 - https://lite.bz/Fw2_Q
Промокод "PTBIF3BGWAGU"
Игровая проводная гарнитура BlitzWolf
Характеристики: BW-GH2, звук 7.1, динамики 53мм, jack 3.5мм + USB, микрофон, RGB
Цена: $29,99 (+ доставка) - https://lite.bz/HAYjrp
Промокод "BGPLRO594"
Комментарии