Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку

Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку

02.09.2020 55 0

Экшн-камера SJCAM и наушники для геймеров BlitzWolf можно прикупить выгодно

 

Многие интернет-магазины практикуют использование скидочных купонов и промокодов. Для потребителей это прекрасный способ совершить покупку выгодно и немного сэкономить. В этом случае скидка реальна, доступна и ощутима. Вы сразу понимаете, сколько в итоге удастся сэкономить кровно заработанных средств.

 

Если нет времени и желания искать скидки, но купить за минимальный прайс все же хочется, просто подпишитесь на Telegram-канал Andro price и получайте регулярно уведомления о самых актуальных предложениях от продавцов для экономного шопинга. Вы сможете рационально вложить средства, получите дополнительную экономию, а также не стоит списывать со счетов моральное удовлетворение. Согласитесь, приятно покупать что-то новенькое и при этом получать желаемое за меньшую цену. Поэтому не тратьте время зря, а лучше посмотрите, что наиболее интересного нам удалось разыскать сегодня.

 

Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку – фото 1

 

Экшн-камера SJCAM


Характеристики: SJ8 PRO, SONY IMX317, 2.33" IPS + 0.96" OLED, 4K/60 FPS, угол обзора 170°, аккум. 1200 мАч, с водозащитным кейсом, цвет белый

Цена: $126,98 - https://lite.bz/fMoI_W

Промокод " BGCARPRO"

 

Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку – фото 2

 

Умная лампочка CNSUNWAY LIGHTING


Характеристики: E27, 15W, управл. через приложение Bluetooth

Версия: RGB+теплый белый/RGB+холодный белый

Цена: $2,99 - https://lite.bz/Fw2_Q

Промокод "PTBIF3BGWAGU"

 

Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку – фото 3

 

Игровая проводная гарнитура BlitzWolf


Характеристики: BW-GH2, звук 7.1, динамики 53мм, jack 3.5мм + USB, микрофон, RGB

Цена: $29,99 (+ доставка) - https://lite.bz/HAYjrp

Промокод "BGPLRO594"

SJCAM BlitzWolf
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.09.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Получите скидки на экшн-камеру SJCAM, игровую гарнитуру BlitzWolf и умную лампочку