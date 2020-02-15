Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления

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В последнее время фанаты смартфонов от OnePlus заметили некоторое «замедление» в выходе обновлений прошивки и патчей безопасности. Компания прислала обновление только для модели 7 Pro, которое принесло патч безопасности от 9 января.

Сегодня же китайская компания начала отправку обновлений для 7, 7 Pro и 7T Pro; пользователи 7T Pro ждали обновления более 2 месяцев. В то время как последний доступный патч постепенно прилетает для ограниченного количества пользователей, ожидается, что обновление будет доступно в ближайшие дни.





Хоть этот апдейт не принесет обновление патча безопасности до февраля, оно должно устранить некоторые ошибки и оптимизировать работу прошивки.

Список изменений

Система Оптимизировано управление оперативной памятью Исправлены проблемы с черным/пустым экраном для некоторых приложений Добавлена функция поддержки напоминаний для уведомлений о конфиденциальности. Повышение стабильности системы и исправление общих ошибок Обновление пачта безопасности Android до 2020.1.

Сеть (только для Индии) Интегрированная регистрация VoWifi для Jio Sim

Облачный сервис (только для Индии) Поддерживается синхронизация с Записками и Контактами

Баланс между работой и личной жизнью (только для Индии) Оптимизирована работа уведомлений



OnePlus запустила поэтапное развертывание обновления прошивки для пользователей, отмечая, что ограниченное количество устройств получит его сегодня, и доступность будет увеличиваться в течение следующих нескольких дней. Использование VPN для замены местоположения «может не сработать», говорится в официальном сообщении, так как обновление привязано не к региону, а к самим устройствам.





Номера обновлений варьируются в зависимости от устройства и региона, в результате чего OnePlus 7 и 7 Pro получат версию прошивки 10.0.4, а OnePlus 7T - 10.0.7 в ЕС и на большинстве мировых рынков. Все индийские версии будут обновлены до версии 10.3.1.

Источник: XDA﻿