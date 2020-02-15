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  • Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления

Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления

15.02.2020 401 0

В последнее время фанаты смартфонов от OnePlus заметили некоторое «замедление» в выходе обновлений прошивки и патчей безопасности. Компания прислала обновление только для модели 7 Pro, которое принесло патч безопасности от 9 января.

 

Сегодня же китайская компания начала отправку обновлений для 7, 7 Pro и 7T Pro; пользователи 7T Pro ждали обновления более 2 месяцев. В то время как последний доступный патч постепенно прилетает для ограниченного количества пользователей, ожидается, что обновление будет доступно в ближайшие дни.

 

Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления – фото 1

 

Хоть этот апдейт не принесет обновление патча безопасности до февраля, оно должно устранить некоторые ошибки и оптимизировать работу прошивки.

 

Список изменений

 

  • Система
    • Оптимизировано управление оперативной памятью
    • Исправлены проблемы с черным/пустым экраном для некоторых приложений
    • Добавлена функция поддержки напоминаний для уведомлений о конфиденциальности.
    • Повышение стабильности системы и исправление общих ошибок
    • Обновление пачта безопасности Android до 2020.1.
  • Сеть (только для Индии)
    • Интегрированная регистрация VoWifi для Jio Sim
  • Облачный сервис (только для Индии)
    • Поддерживается синхронизация с Записками и Контактами
  • Баланс между работой и личной жизнью (только для Индии)
    • Оптимизирована работа уведомлений

 

OnePlus запустила поэтапное развертывание обновления прошивки для пользователей, отмечая, что ограниченное количество устройств получит его сегодня, и доступность будет увеличиваться в течение следующих нескольких дней. Использование VPN для замены местоположения «может не сработать», говорится в официальном сообщении, так как обновление привязано не к региону, а к самим устройствам.

 

Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления – фото 2

 

Номера обновлений варьируются в зависимости от устройства и региона, в результате чего OnePlus 7 и 7 Pro получат версию прошивки 10.0.4, а OnePlus 7T - 10.0.7 в ЕС и на большинстве мировых рынков. Все индийские версии будут обновлены до версии 10.3.1.

 

Источник: XDA﻿

OnePlus OxygenOS
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 15.02.2020

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Пользователи некоторых смартфонов OnePlus заметят улучшения в работе с оперативной памятью после установки последнего обновления