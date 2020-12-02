Пользователи OnePlus Buds отметили неприятный баг: левый наушник постоянно «отваливается»

В своих видео-материалах мы уже рассказывали, что с точки зрения звука и удобства пользования OnePlus Buds являются одним из самых выгодных вариантов к покупке, если вы ищите себе новые TWS-наушники.
Однако даже с хваленными устройствами могут случаться неприятности. В Сети стали распространяться отзывы недовольных владельцев этих наушников, которые отмечают плохое соединение левого наушника к смартфону.
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Если говорить подробнее, растущее число пользователей OnePlus Buds сообщают на официальном форуме OnePlus, что левый наушник регулярно отключается без предупреждения. Причина этому пока не ясна. Происходит это так: левый наушник перестает воспроизводить звук, пока правый просто выполняет свою работу в штатном режиме.
Как часто это бывает, проблема решается перезагрузкой либо смартфона, либо самих наушников. Но, естественно, этот «костыль» не дает в полной мере наслаждаться OnePlus Buds, как задумывал производитель. Интереснее всего, что многим пользователем не помогает даже перезагрузка, из-за чего приходится возвращать наушники по гарантии.
По словам одного пользователя, представитель службы поддержки OnePlus сказал, что в наушниках наблюдается аппаратный брак, и эту проблему не решить простым обновлением прошивки. Если пользователь говорит правду, то OnePlus в курсе данной проблемы. Возможно, это означает, что в скором времени они смогут разрешить все претензии.
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Источник: Android Police
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