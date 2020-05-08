Пользователи пожаловались на странный баг смартфонов OnePlus

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Всем известно, что компания OnePlus уделяет немало внимания программной составляющей своих устройств. Но она далеко не всегда способна вовремя выявить все критические ошибки и уязвимости, которые могут проявиться в смартфонах. С очередной такой ошибкой столкнулись владельцы моделей серий OnePlus 7 и OnePlus 5.

Есть одна характерная черта для всех обладателей этих устройств — они продолжают использовать проводные наушники. Причем независимо идет ли речь о гарнитуре с USB-С разъемом или 3,5 мм портом с адаптером для USB Type-C. В последнее время они обнаружили, что гарнитура ведет себя странно и самопроизвольно меняет местами каналы воспроизведения звука: левый воспроизводит звук, предназначенный для правого наушника, а правый — для левого.

Такое поведение гарнитуры не стала бы большой проблемой, если бы не тот факт, что причудливое смещение звука становится критическим и неприятным при просмотре фильмов и во время игр. Есть и те, кто сообщает о том, что продолжительное использование наушников провоцирует у них головную боль.

На данный момент OnePlus никак не комментирует ситуацию. Но, похоже, что о проблеме она знает.

Источник: 9to5google