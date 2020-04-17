Пользователи считают идею упростить замену аккумулятора дельной

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Чиновники Евросоюза озаботились идеей упростить ремонт устройств. Они хотят обязать производителей наушников, смартфонов и планшетов создавать гаджеты так, чтобы пользователи могли самостоятельно выполнить мелкий ремонт, в частности заменить батарейку.

Логика этой инициативы проста — продлить срок службы устройств и избавить пользователей от необходимости менять аппарат в случае выхода из строя источника питания или тратить деньги на обращение в сервисные службы. Она может стать частью программы, направленной на разумное использование техники и уменьшение количества отходов.

На данный момент решение на законодательном уровне в Евросоюзе еще не принято и предстоит его обсуждение. Интересно, что идею упростить ремонт устройств поддержало большое количество пользователей из США. Так, по результатам опроса, проведенного компанией WaveForm, 74,5% респондентов высказались в пользу предоставления возможности им самостоятельно выполнить мелкий ремонт и заменить батарейку. Всего 1,5% респондентов высказались против, а 23,6% участников народного плебисцита проявили безразличие к такому нововведению.

Если брать в разрезе лагерей iOS и Android, то за упрощение ремонта проголосовало 77% владельцев устройств с зеленым роботом и 72,6% тех, кто пользуется техникой на iOS.

Источник: androidauthority