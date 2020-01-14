Популярность подержанных смартфонов растет

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Судя по последним статистическим данным компании IDC, потребители во всем мире все больше видят выгоду в покупке подержанных смартфонов. В будущем спрос на б/у мобильные устройства будет только расти, и такая тенденция негативно скажется на рынке новых трубок, лишив смартфоностроителей приличной доли прибыли.

Только посмотрите на эти цифры. В 2019 году было продано 206,7 млн единиц подержанных смартфонов. И это на 17,6% больше чем объем продаж б/у трубок годом ранее (175,8 млн).

Эти данные наглядно иллюстрируют возросшую лояльность пользователей к поддержанным аппаратам. Речь идет об устройствах, которые были проданы самими пользователями или магазинами, а также о восстановленных смартфонах, реализованных через официальные каналы.

Несмотря на все старания производителей смартфонов предлагать что-то новое и порой новаторское в своих новых моделях, потребители все больше будут благоволить аппаратам, побывавшим ранее в других руках. Так, до 2023 года рынок б/у аппаратов вырастет на 13,6% и в количественном выражении составит 332, млн устройств. В денежном выражении объем рынка составит около $67 млрд.

Среди причин такой тенденции аналитики отмечают рост цен на новые аппараты и активное развитие программ trade-in. Не менее важно то, что пользователи стали рационально подходить к покупке смартфонов. Зачем платить больше, если б/у аппарат предложит практически тот же набор функционала и возможностей, что и новый мобильник, но за меньшие деньги.

Источник: idc.com