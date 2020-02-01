После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера

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Как знают многие любители технологий, центральными компонентами продукции «корпорации добра» - смартфонов линейки Pixel – являются две вещи: умопомрачительные камеры и своевременное обновление программного обеспечения. Недавно для многих пользователей Pixel 2 и Pixel 2XL один из этих плюсов был резко нивелирован другим. Свежее обновление Android 10 попросту «сломало» приложение камеры.





В сети появилось видео, на котором отчетливо видно, что камера «не хочет» работать. Интерфейс камеры отображается на короткое время, но экран смартфона остается черным. Сброс приложения камеры, откат к предыдущим версиям или даже полный сброс устройства совершенно не исправляет данную ситуацию.

Самое неприятное заключается в том, что все приложения, использующие камеру, подвержены данной проблемой. Например, теперь у пользователей не получится отправить видео в WhatsApp и опубликовать «Историю» в Instagram.

На данный момент неизвестно, имеет ли смысл устанавливать Android 9, откатываясь до предыдущей версии «Зеленого робота». Также в сети появился один «счастливчик», утверждающий, что на его Pixel 3 наблюдается такая же проблема, но пока она, похоже, не распространилась.





Пользователи «Пикселей», связавшиеся с Google, как обычно, получают неясные ответы. Некоторые из них отправили свои устройства в сервис Google на ремонт, другим пообещали заменить «бракованные» экземпляры, а некоторым прямо отказывают из-за закончившейся гарантии, что, несомненно, не красит компанию. В конце концов, это проблема, вызванная обновлением от производителя, а не «шаловливые» руки пользователей. Так или иначе, ждем исправлений от Google.

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Источник: Google