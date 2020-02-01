Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера

После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера

01.02.2020 849 2

Как знают многие любители технологий, центральными компонентами продукции «корпорации добра» - смартфонов линейки Pixel – являются две вещи: умопомрачительные камеры и своевременное обновление программного обеспечения. Недавно для многих пользователей Pixel 2 и Pixel 2XL один из этих плюсов был резко нивелирован другим. Свежее обновление Android 10 попросту «сломало» приложение камеры.

 

После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера – фото 1

 

В сети появилось видео, на котором отчетливо видно, что камера «не хочет» работать. Интерфейс камеры отображается на короткое время, но экран смартфона остается черным. Сброс приложения камеры, откат к предыдущим версиям или даже полный сброс устройства совершенно не исправляет данную ситуацию.

 

Самое неприятное заключается в том, что все приложения, использующие камеру, подвержены данной проблемой. Например, теперь у пользователей не получится отправить видео в WhatsApp и опубликовать «Историю» в Instagram.

 

На данный момент неизвестно, имеет ли смысл устанавливать Android 9, откатываясь до предыдущей версии «Зеленого робота». Также в сети появился один «счастливчик», утверждающий, что на его Pixel 3 наблюдается такая же проблема, но пока она, похоже, не распространилась.

 

После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера – фото 2

 

Пользователи «Пикселей», связавшиеся с Google, как обычно, получают неясные ответы. Некоторые из них отправили свои устройства в сервис Google на ремонт, другим пообещали заменить «бракованные» экземпляры, а некоторым прямо отказывают из-за закончившейся гарантии, что, несомненно, не красит компанию. В конце концов, это проблема, вызванная обновлением от производителя, а не «шаловливые» руки пользователей. Так или иначе, ждем исправлений от Google.

﻿

Источник: Google

Google Pixel 2 Android 10
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 01.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Михаил Кирпика
"Самое неприятное заключается в том, что все приложения, использующие камеру, подвержены данной проблемой. Например, теперь у пользователей не получится отправить видео в WhatsApp и опубликовать «Историю» в Instagram." - О боже, у меня самый мощный, признанный камерофон в мире, с самыми продвинутыми в мире алгоритмами оброботки фотографий, и я не смогу теперь загрузить сторис в инстограм? О боже, что теперь делать...  
01.02.2020 12:12
Ответить
Михаил Кирпика
Что с этими пикселями всё время не так, это же даже не мировые производители. Их совсем не так много по миру. Китайцы выпускают миллиардами свои устройства по все солнечной системе и всё работает со всеми обновлениями. Ничего не ломается.
01.02.2020 12:09
Ответить

telegram__banner.png
После очередного обновления на Google Pixel 2 перестала работать камера