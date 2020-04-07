Последнее обновление исправляет проблему Face Unlock в Google Pixel 4

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Сразу после анонса Google Pixel 4 в октябре прошлого года в нем была выявлена серьезная проблема. Как оказалось, смартфон при помощи Face Unlock можно разблокировать даже если глава пользователя закрыты. А это означает, что ничего не мешает получить доступ к данным на устройстве, если его владелец спит или даже мертв.

Тогда многие негодовали, почему Google сразу не предусмотрела в настройках опцию слежения за глазами по аналогии как это сделано в iPhone. Но похоже, что компания очень торопилась с выпуском смартфона, поэтому осознанно пошла на то, чтобы не предложить важную опцию. О том, что смартфон может быть разблокирован, если глава закрыты, Google предупредила в описании самой технологии распознавания по лицу.

После широкой огласки этого недочета, компания пообещала исправить его в ближайшие месяцы. Увы, эти «месяцы» серьезно затянулись и разработчикам понадобилось полгода, чтобы исправить проблему.

Только сейчас Google выпустила обновление, где предусмотрела возможность активировать или отключать параметр «требовать, чтобы глаза были открыты». Такая медлительность отнюдь не добавляет авторитета компании и указывает на то, что она достаточно халатно относится к обеспечению безопасности своих устройств.

Источник: theverge