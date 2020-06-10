Последние подробности о Honor 30 Lite

621

Серия Honor 30 одна из густонаселенных в модельном ряду «дочки» Huawei. Сейчас в ее рядах четыре модели, где помимо базовой с аналогичным названием есть Honor 30 Pro, Honor 30 Pro + и Honor 30S. В конце июня или уже в начале июля этот квартет дополнит Honor 30 Lite. И его выходом компания вновь сделает ставку на популяризацию моделей с поддержкой сетей 5G.





Инсайдеры вещают





Последние слухи говорят в пользу того, что лайт-версия получит восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,27 ГГц (Dimensity 800?), OLED-дисплей диагональю 6,3 дюйма с соотношением сторон 19:9. Поговаривают, что частота обновления будет увеличена, но в это верится с трудом. А все по причине того, что Honor 30 получил дисплей с классической частотой обновления 60 Гц, и вряд ли его упрощенная версия удостоится такого изыска как 90 Гц.





Honor 30 Lite также приписывают 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, селфи-камеру на 16-мегапикселей и тройную основную с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч и стоит надеяться на поддержку быстрой зарядки.





Какой ценник могут установить на Honor 30 Lite, информации нет. Есть предположение, что в Китае будет продаваться смартфон с аналогичными характеристиками, но именовать его станут как Huawei Enjoy 20 Pro.

Источник: gizchina







