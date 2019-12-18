Посмотрите рендеры: на них будущий Huawei P40 Pro

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Буквально вчера мы сообщали о том, что руководитель мобильного подразделения Huawei Ричард Ю сообщил о том, что семейство Huawei P40 дебютирует в Париже, а произойдет это в конце марта.









Рассказывая о новинке, топ-менеджер пообещал «невиданный ранее дизайн» и сегодня известный инсайдер @OnLeaks показал, что в понимании компании инновационный экстерьер.





Первое на что стоит обратить внимание — изогнутый по четырем сторонам дисплей. Выглядит само решение, по меньшей мере, необычно и требует создания специальной алюминиевой рамки. А предложит такое исполнение Huawei P40 Pro, тогда как базовая версия получит плоскую матрицу.





Оба смартфона получат OLED‑дисплеи со встроенными в них сканерами отпечатков пальцев, а на нижней грани разместят порт USB Type-C, лоток для двух симок и решетку для динамика. Аналогового 3,5 мм аудиоджека теперь не будет в обеих моделях.





Исполнение основной камеры напоминает то, что должны предложить флагманы серии Galaxy S11. Источник указывает на то, что Huawei P40 получит четыре датчика на тыльной стороне, а вот сколько в итоге сенсоров достанется Pro-версии, неизвестно. По слухам, их вполне может быть пять.





Важной особенностью Huawei P40 и Huawei P40 Pro станет установка ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 и без Google-сервисов.





Источник: 91mobiles.com







