Поставки смартфонов в Россию из Китая приостановлены из-за короновируса

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За последние несколько лет на территории России начали появляться представительства и официальные магазины китайских производителей смартфонов, а также они начали налаживать отношения с крупнейшими игроками на рынке ритейла. Из Китая в Россию потянулись «караваны» со смартфонами из Поднебесной. Вот только китайский короновирус внес коррективы в налаженный механизм поставок.





Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на партнеров брендов сообщило о том, что Huawei, Honor, Realme, Xiaomi, ZTE, Vivo и Lenovo начали переносить сроки поставок своих продуктов в РФ. Причина — вспышка короновируса, которая произошла в Китае.





Из-за эпидемии были продлены каникулы до 10 февраля в честь Китайского Нового года и многие фабрики вынуждены были уйти в вынужденный простой. В числе тех, кому пришлось отложить поставки смартфонов и Apple, ведь именно в Китае собираются ее устройства.





На данный момент говорится о задержке поставок примерно на 2 недели. Но впоследствии этот срок может быть продлен. Задержка отгрузки смартфонов примерно на месяц, не окажет серьезного влияния на российский рынок. Более того, даже будет на руку бизнесу, который сможет распродать складские запасы.





Но если карантин будет продлен и сроки поставок будут отодвинуты более чем на месяц, дефицита смартфонов не избежать. А это может спровоцировать рост цен на смартфоны на 10-15% уже в конце февраля. Известный российский аналитик Эльдар Муртазин считает, что рост цен неизбежно приведет к падению спроса, а это негативно скажется на товарообороте розничных сетей и на всем рынке мобильных устройств.





Источник: kommersant.ru







