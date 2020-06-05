Поставщик Apple поделился важной информацией о новом iPhone

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Несмотря на многочисленные слухи о переносе даты выхода нового iPhone, Apple пока не делает никаких официальных заявлений. Нам остаётся только хвататься за инсайдерскую информацию от приближенных к Apple людей или читать между строк, чем мы сегодня и займёмся.

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На этот раз намерения Apple косвенно подтвердил генеральный директор Broadcom Хок Тан, который в ходе посвящённой доходам во втором квартале этого года конференции сообщил, что «крупный продавец мобильных устройств из Северной Америки» - здесь речь идёт об Apple, «обычно приносит серьёзный доход, но сейчас компания не ожидает роста прибыли до четвёртого финансового квартала» - в этой строке нам ясно дали понять, что запуск нового iPhone откладывается. На уточняющий вопрос о том, участвует ли Broadcom в производстве грядущих флагманов Хок ответил положительно, и заявил, что единственный оставшийся вопрос ﻿- время.

Почему?

Сложивашаяся ситуация является хоть и неприятной, но вполне закономерной - из-за тяжёлой обстановки в мире почти каждая крупная компания вынуждена мириться со всевозможным логистическими проблемами, можно сказать все корпорации теперь обходятся без бизнес-перелётов, а работающим на них сотрудникам пришлось переходить на удалёнку, что подходит далеко не каждому. Все эти факторы негативно влияют на процесс разработки и производства, так что даже Apple не удастся без потерь справиться со всеми проблемами.

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Источник: MacRumors