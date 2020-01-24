Появилась ясность, когда стоит ждать премьеру Poco X2

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Компания Xiaomi создала суббренд Poco. «Дитя» выросло и начинает свой самостоятельный путь на рынке. Вокруг новинок Poco царит хайп и компания всеми силами пытается создавать интригу. Сегодня на своей странице в Twitter она опубликовала тизер, которым возвестила, что премьера нового смартфона состоится в следующем месяце, т.е. в феврале. А также предложила не верить утечкам, а доверять официальной информации.





Poco предложила сылку на интервью, которое дал ее генеральный директор С Манмохан изданию Outlook. Топ-менеджер компании заявил, что все усилия будут направлены на то, чтобы стать независимым брендом в Индии. Обещано и дальше слышать пользователей, чтобы предлагать им инновационные продукты.









Правда, говорить о полной независимости от Xiaomi не приходится. Так, глава Poco заявил, что они продолжат использовать некоторые ресурсы китайской компании, в частности, речь идет о послепродажном обслуживании в рамках соглашения с Xiaomi.





Уже сейчас они создали свою команду, которая будет заниматься продажами и маркетингом. Компания осознает, что им придется конкурировать с той же Xiaomi, но они надеются, что первоклассный пользовательский опыт и инновации помогут им в этой борьбе.





Но самое важное, что сообщил С Манмохан, что Poco представит свой новый смартфон в следующем месяце. Изначально его будут продавать через онлайн-сети, а затем компания будет использовать и другие каналы.





Источник: twitter.com