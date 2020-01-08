Появились фото, проливающие свет на дизайн LG V60 ThinQ

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Если LG будет следовать традиции устраивать анонс флагманского смартфона на выставке MWC, то в феврале она может показать LG V60 ThinQ и не исключен релиз LG G9 ThinQ. Вот только ли есть смысл в выпуске новых устройств? Компания среди аутсайдеров, а ее новинки уже перестали быть заметными игроками на рынке.









Впрочем, армия фанатов у LG все еще есть. Вот специально для них инсайдеры слили в сеть фото тыльной панели LG V60 ThinQ. Снимки дают понимание, что новинка должна получить горизонтальный блок основной камеры, включающий в себя несколько модулей. По слухам, здесь установили четыре датчика изображения.









Отсутствие отверстия под сканер отпечатков пальцев указывает на то, что его могли отправить под дисплей, а значит, здесь стоит ждать OLED-матрицу. В целом оформление «спинки» очень напоминает тот дизайн, который не так давно демонстрировал рендер LG G9 ThinQ и внешне два флагмана LG могут быть схожи.





О характеристиках LG V60 ThinQ информации практически нет. Можно лишь предположить, что базироваться он будет на Snapdragon 865, предложит не менее 6 Гб оперативки и защищенный корпус, а еще тут должны реализовать технологию быстрой зарядки, встроить Hi-Fi аудиочип и установить ОС Android 10 с фирменной оболочкой LG UX.





Источник: tech.sina.com.cn







