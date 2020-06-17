Появились фото Samsung Galaxy Watch 3

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Все больше появляется подробностей о новом поколении смарт-часов от Samsung. Ранее предполагалось, что на рынок они выйдут как Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3, но последние слухи говорят о том, что в качестве названия выбрано Galaxy Watch 3.

Внешний вид и время анонса

Редактор известного и популярного ресурса XDA-Developers на своей странице в Twitter выложил фото, на которых, как он утверждает, изображены Galaxy Watch 3. Визуально две пары часов ничем не отличаются, но если присмотреться, то можно заметить, что одна из версий обладает зубчатым вращающимся базелем.

Ходят слухи, что Samsung не будет тянуть с анонсом нового поколения смарт-часов до мероприятия Unpacked, которое должно состояться в августе и, где обещают показать Galaxy Note 20. Носимый гаджет должны представить одновременно с наушниками «бобами» Galaxy Buds в июле.

Какие версии, характеристики и функции

Samsung Galaxy Watch 3 будут предлагать в четырех версиях: 45 и 41 мм, с LTE и Wi-Fi. Премиальные вариации должны быть изготовлены из титана и нержавеющей стали. Вернется вращающийся базель, предложат датчик для ЭКГ и сенсор для отслеживания частоты сердечных сокращений, а также аккумулятор емкостью 247 мАч и 340 мАч (41 мм и 45 мм соответственно).

Младшая версия должна предложит 1,2-дюймовый экран и ее габариты составят 41х42,5х11,1 мм, тогда как старшей достанется 1,4-дюймовый дисплей, а размеры корпуса — 45х46,2х11,3 мм. Прикрывать матрицы станет стекло Gorilla Glass DX. Часы укомплектуют 1 Гб оперативки, флеш-памятью на 8 Гб и ОС Tizen 5.5.

Источник: twitter