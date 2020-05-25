Появились фото Xiaomi Mi Band 5

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На рынке фитнес-браслетов приличная доля приходится на Mi Band от Xiaomi, которые завоевали симпатию за счет своей низкой цены. Естественно, что компания не намерена никому отдавать свои лидерские позиции, будет и дальше «давить» конкурентов. На очереди — Xiaomi Mi Band 5, который вряд ли станет серьезным шагом вперед.

Сегодня в сеть слили изображения, на которых, как утверждает их автор, запечатлен Xiaomi Mi Band 5. Перед нами носимый гаджет, который внешне во многом схож с предшественником. Капсула браслета овальной формы и есть сенсорное кольцо для управления. Автор снимков утверждает, что Xiaomi Mi Band 5 сможет похвастаться более длительным временем работы.

Ожидается, что фитнес-трекер нового поколения получит дисплей диагональю 1,2 дюйма, датчик сердечных сокращений, NFC в китайской версии, сможет измерять уровень кислорода в крови и позволит женщинам отслеживать менструальные циклы. Браслет также должен предложить поддержку виртуального ассистента Amazon Alexa.

На экран браслета будет выводиться информация о пройденном расстоянии, числе шагов, уведомления и прочие полезные сведения. Почти наверняка предложат защиту от воды. Премьера Mi Band 5 может состояться уже в июне и стоить он будет в районе $28.

Источник: mydrivers



